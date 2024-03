Pokud by se sněmovní volby konaly na přelomu února a března, jasným vítězem by bylo hnutí ANO. Získalo by rekordních 38,5 procenta hlasů, což je nejvíce za posledních deset let, uvedla agentura Kantar pro Českou televizi. ODS by skončila na druhém...

11. 3. 2024 ▪ 3 min. čtení