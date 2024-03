Pokud by se sněmovní volby konaly na přelomu února a března, jasným vítězem by bylo hnutí ANO. Získalo by rekordních 38,5 procenta hlasů, což je nejvíce za posledních deset let, uvedla agentura Kantar pro Českou televizi. ODS by skončila na druhém místě, ale s čtyřiadvacetiprocentním odstupem. Podle politologů roli hraje i taktizování před blížícími se evropskými volbami: protestní hlasy jdou od sociálních demokratů a dalších menších stran k ANO.

S 9,5 procenta hlasů by na třetím místě zůstali Piráti a hnutí SPD by volilo devět procent lidí. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmi procenty a TOP 09 s pěti procenty.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, volilo by je 20 procent lidí. ANO by v takovém případě získalo 39 procent hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo od ledna o 3,5 procentního bodu. „Není to překvapivé, lidé už jsou unaveni z války na Ukrajině, z ekonomické nejistoty a Andrej Babiš vede permanentní kampaň a problémy umí využít. Daří se mu voliče přetahovat,“ uvedl politolog Josef Mlejnek. S tím souhlasí jeho plzeňský kolega Lukáš Valeš. „ANO získává strany především menších stran, roli v tom hrají blížící se evropské volby a začátek taktizování proti vládní koalici. Proto sociální demokraté ztratili, stejně jako komunisté. Protestní hlasy jdou ANO,“ říká politolog Valeš.

Podle analytika Kantaru Pavla Ranochy se ANO již začíná blížit hranici 100 mandátů a mohlo by případně získat samo většinu ve sněmovně. „Zajímavé je také to, že nějaká potenciální koalice ANO a SPD se blíží dokonce ústavní většině,“ podotkl. K ústavní většině je potřeba 120 hlasů, nyní opoziční hnutí ANO a SPD by jich podle průzkumu měla dohromady 117, pokud by strany koalice Spolu již kandidovaly samostatně.

Občanští demokraté si naopak o jeden procentní bod pohoršili. Zisk Pirátů se nezměnil, hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu, hnutí STAN o půl procentního bodu vzrostlo. Hnutí STAN přitom už před několika měsíci rozjelo novou marketingovou kampaň, jejíž součástí jsou i debaty s občany. Ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan za ně sklízí chválu nejen mezi marketéry, ale také voliči. Naopak v koalici to vyvolává jisté napětí, protože ostatní strany buď klesají – jako ODS – nebo stagnují – jako TOP 09 a Piráti.

Strana chce novou kampaní podpořit svou viditelnost před chystanými evropskými volbami, a postavit se tak trochu do vnitrovládní opozice. „Je otázka, jestli půlprocentní nárůst můžeme dávat do souvislosti s debatami. Ještě bych na hodnocení počkal, ale pokud se bude chtít STAN více posunout, jen debaty stačit nebudou,“ dodává Mlejnek. Strana je ale spokojena. „Pro nás je hlavní, co vidíme na sociálních sítích. Když tam někdo Vítkovi začne nadávat, většina lidí se ho zastane. Převažují kladné reakce,“ uvedl nedávno pro HN v neformálním rozhovoru jeden z členů Rakušanova týmu s tím, že výjezdy podle dosavadních vnitřních analýz STAN zlepšují politikovu image na sociálních sítích.

Nikdo jiný by se do sněmovny nedostal: u KSČM a sociální demokracie to nepřekvapuje, další pokles lidovců ale naznačuje, kam strana míří. Podle průzkumu by získala jen dvě procenta hlasů, to je o procentní bod méně než při posledním měření. „Ukázalo se, že dále padají, než by rostly. Myslím si, že předseda Marian Jurečka již vyčerpal svůj potenciál. Myslím, že pro růst preferencí budou muset nahradit pana Jurečku," dodal Mlejnek.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 12. únorem a 1. březnem zapojilo 1015 respondentů.