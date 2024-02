Tým šéfa STAN Víta Rakušana čekal toto pondělí nejostřejší z dosavadních tří debat „bez cenzury“. Mnoho věcí tomu nasvědčovalo: místo – severočeský Most a restaurace Severka, známá z populárního televizního seriálu Most, ale i otevřený výčep a k tomu ohlášená přítomnost odsouzeného dezinformátora Jakuba Netíka. Nakonec to ale naopak byla zatím nejklidnější debata.

Rakušan už se zároveň s neobvyklým formátem, v němž zajíždí do míst, kde má nejhorší preference, zřetelně více sžil. A byť se to zatím neprojevilo na průzkumech veřejného mínění, jeho okolí si efekt pochvaluje.

