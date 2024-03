Eurovolby se blíží a z interních stranických průzkumů vyplývá, že důvod k optimismu má zatím STAN, zatímco pro koalici Spolu to nevypadá zvlášť dobře. Průzkum, který si nechala vypracovat ODS a jehož autenticitu potvrdilo HN několik insiderů, zjistil, že vede ANO s 25 procenty, což je ještě vcelku očekávaný výsledek. Ovšem koalici Spolu dává jen něco přes dvacet procent, zatímco STAN se blíží k patnácti procentům. I jiný průzkum, citovaný podcastem Bruselský diktát, uvádí, že strany koalice Spolu by oproti současnému stavu v Evropském parlamentu ztratily. Nyní mají v součtu sedm mandátů, průzkum odhaduje zisk šesti. Naproti tomu STAN by si výrazně polepšil. Nyní má jeden mandát, podle průzkumu by získal tři, což odpovídá volebnímu zisku přibližně dvanácti procent hlasů.

Co se to tedy děje? Proč STAN jede a koalice Spolu spíše klopýtá? Důvody jsou v zásadě čtyři.

