Nejdřív mu spílali, že není soudný a měl to zabalit už dávno. Teď mu hlavně děkují a naplno si začali uvědomovat, že následující zhruba měsíc a půl bude dost možná zlomový pro osud strany. Piráti řeší, co dál po oznámené rezignaci jejich dlouholetého předsedy Ivana Bartoše i celého vedení. To v neděli pozdě v noci zareagovalo na kolaps v krajských volbách, po němž straně zbylo 99 zastupitelů jen trio zástupců v Plzeňském kraji.

Jednou věcí, jíž se Piráti nyní zabývají, je, kdo nahradí Bartoše a jakou orientaci strany přinese. Druhá s tím úzce spjatá pak může mít vliv i na kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Strana totiž řeší, zda zůstat nadále součástí vlády.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem Piráti podle marketéra i straníků zradili voliče?

Kdo je možným nástupcem Bartoše?

Proč se do toho nechce Janu Lipavskému?