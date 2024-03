V posledních letech sílí varování ekonomů před tím, že ukládat peníze ve starých penzijních fondech s garancí neprodělku je investiční chyba. Hodnota peněz v nich kvůli nízkému zhodnocení a každoroční inflaci dlouhodobě klesá.

Za posledních deset let ztratily peníze v takzvaném penzijním připojištění 20 procent hodnoty, spočetli například analytici společnosti Freedom Financial Services. Jde o fondy, do kterých bylo možné vstupovat jen do roku 2012 a které se dnes jmenují transformované.

V této situaci je 2,436 milionu lidí a já mezi ně patřím. Moje přesvědčení, že dělám dobře, protože je tam jistota neprodělku, dostávám státní příspěvek a mám možnost výsluhové penze, se začalo drolit. Proč vlastně v transformovaném fondu jsem a dává mi to ještě smysl?

