Sháníme insidery v Microsoftu, Applu a dalších technologických firmách. Nechceme data. Potřebujeme zaměstnance, který by nám poskytl přístup do jejich systému. Rádi zaplatíme. Podobných inzerátů je na temné části internetu, známé jako darkweb, stále více. Hackerské skupiny mají novou strategii a snaží se do firem dostat méně nápadnou cestou, a to zevnitř, skrze jejich zaměstnance. A jsou ochotni platit tisíce dolarů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak zločinci prostřednictvím insiderů na firmy útočí.

Jakých firem se zpravidla útoky týkají.

Jak se firmy mohou bránit.