Letos to bude 40 let, co se Tomáš Svítek s rodinou rozhodl emigrovat z Československa. Dobrodružným přechodem přes Julské Alpy se dostali do rakouského uprchlického tábora a následně do Spojených států, kde začali nový život a rozběhli kariéru.

Dnes jednašedesátiletý podnikatel se vydal do vesmírného průmyslu a jeho cesta se výrazně protnula s nejbohatšími lidmi planety, kteří dobývají prostor za ní: pro Elona Muska Svítek pracoval jako poradce na dvou projektech SpaceX a dva roky také působil coby člen zakládajícího týmu Blue Origin, což je vesmírný program Jeffa Bezose.

