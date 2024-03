Skoro každý den spolu cvičí čeští a němečtí bojoví piloti. „Jde třeba o simulované souboje mezi vašimi Gripeny a našimi Eurofightery. Když jsou to různé druhy letadel, tak je to pro piloty velmi užitečné,“ popisuje v rozhovoru pro HN generál Günter Katz, hlavní velitel německého vojenského letectva, tedy Luftwaffe. „A budoucnost ukazuje ještě další nové možnosti, protože vy i my kupujeme stroje F-35.“

Veřejnost mohla tuto velmi úzkou spolupráci vidět v úterý, kdy nezvykle nízko nad Prahou přelétla formace vojenských letadel z obou zemí. Přelet byl součástí oslav 25. výročí vstupu Česka do NATO. A právě od prvních dní českého členství v alianci se datuje blízkost leteckých sil obou zemí. Jejich piloti totiž patří při ochraně vzdušného prostoru pod jedno alianční velitelství.

