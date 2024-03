Jak úspěšný byl pro Dorotheum loňský rok?

Dosáhli jsme řady vynikajících prodejů, takže pro nás rok 2023 úspěšný byl. Nejdražší prodanou položkou byla žánrová malba tureckého malíře Osmana Hamdiho Beye, prodaná za 1,275 milionu eur. Za statisíce eur se prodávaly hlavně položky v aukcích současného umění, například objekt Lucia Fontany se prodal za 875 tisíc eur. Přes naši pražskou kancelář do Vídně zamířila rozměrná malba malíře Eugena von Blaase, která se prodala za fantastických 520 tisíc eur. Takže důvodů ke spokojenosti jsme měli mnoho.

Dorotheum pořádá ročně stovky aukcí v desítkách prodejních kategorií, od obrazů přes starožitné zbraně až po víno. Jaký z vámi nabízených segmentů zažívá největší boom?

Boom není to správné slovo, protože se jedná o dlouhodobý trend, který poslední dobou výrazně akceleruje. Tím segmentem je poválečné a současné umění, ve kterém v posledních letech dosahujeme nejlepších výsledků a největších úspěchů. Kromě výsledků našich prestižních výběrových aukcí to potvrzuje i zařazení nových aukcí této kategorie do aukčního kalendáře. Velmi se daří těm, ve kterých jsou nabízeny předměty se zajímavou, jedinečnou proveniencí. Ať už to je Falco, nebo Sisi. Příběhy konkrétních osobností prostě lákají.

V Dorotheu působíte téměř 15 let. V čem se za tu dobu trh s uměním nejvíce změnil?

Hlavní změna je v tom, že umění přestalo být jen otázkou sběratelství a erudice, ale stalo se otázkou investice a prestiže. A to s sebou přineslo neuvěřitelný nárůst cen. Například Kupkův obraz, který se v roce 2021 prodal za čtvrt miliardy korun, se v roce 2004 neprodal ani za nějakých 12 milionů korun bez aukční provize dle tehdejšího kurzu. V té době bylo neuvěřitelné dát za obraz českého autora 12 milionů. Všem to tehdy přišlo moc.

Připravujete pro letošní rok nějaké novinky?

V letošním roce náš čeká hned několik termínů poradenských dnů, kdy přijedou do naší pražské kanceláře experti z Vídně. V plánu máme luxusní hodinky, klenoty, secesní umění, porcelán, obrazy 19. století a staré mistry. Jsem moc rád, že v našich nových reprezentačních prostorách na Václavském náměstí budeme moci představovat našim zákazníkům vybraná díla z našich vídeňských aukcí.

Jaké aukce připravujete v nadcházejícím období?

Jarní aukce jsou nabité bohemiky, za což jsem velice rád. V aukci obrazů 19. století, která se koná 25. dubna, to bude především nádherný Jan Šafařík a jeho vrcholná malba zachycující rušný pařížský bulvár. Stejná aukce nabídne hned čtyři obrazy od profesora pražské krajinářské speciálky Maxe Haushofera, práci jeho žáka Ernsta Gustava Doerella a díla Augusta Piepenhagena a jeho dcery Charlotty. V květnové aukci nabídneme nádhernou malbu Mikuláše Medka z jedné zahraniční soukromé sbírky, která byla zapůjčena i na Medkově pražské retrospektivě v roce 2020.

