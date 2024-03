Ivo Kaderka má vedle tenisu ještě jednu vášeň: basketbalový klub BLK Slavia Praha, který řadu let dotuje a řídí ho současná žena Darina. Při domácích zápasech ženské ligy se Kaderka uvelebí na balkoně se slunečníky nad střídačkou domácích a sprostě pokřikuje na rozhodčí i soupeřky během zápasů ženské basketbalové ligy. „Ty z*rde!“ nebo „Zlom jí nohu!“ létají výkřiky nad palubovkou ve sporadicky zaplněné hale.

Diváci, kteří utkání navštěvují, popisují Kaderkův slovník jako výrazy ze čtvrté cenové, které je trapné jen poslouchat. Na jeho neurvalé chování si stěžoval i miliardář, majitel TV Prima a hlavní mecenáš ženského basketbalu v Česku Ivan Zach. Ani to však Kaderku nezastavilo. Buldozer českého sportu se neohroženě valil dál, v tenisovém i basketbalovém prostředí. Až do posledního únorového týdne, kdy skončil v poutech a v doprovodu maskovaných policistů zamířil do vazby.

Kaderka coby prezident tenisového svazu čelí trestnímu stíhání: za dotační podvod mu hrozí pět až deset let vězení, za zjednání výhody dva roky až osm let. Souvisí to s rozdělováním zhruba 300 milionů korun v rámci sportovních dotací od Národní sportovní agentury. Aura úspěšného a nejdéle sloužícího svazového šéfa v Česku se začala rozplývat.

Kdo je muž, pod nímž tenis patří ke zdaleka nejúspěšnějším českým sportům a je mimořádně úspěšný i ve světovém měřítku? Odkud vzešel a jak vybudoval vlastní mocenskou pevnost, která odolávala řadě kauz bezmála 30 let? Jak to, že dokázal dlouho manévrovat mezi protichůdnými vlivnými skupinami tuzemského sportu? A co přispělo k jeho pádu?

