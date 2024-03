My dospělí máme tendenci považovat hru za něco, co je víceméně zábavou pro děti. Jenže hrajeme si i my, seriózní dospělí. Často zapomínáme, že fotbal se hraje, hudba se také hraje. Herci hrají divadelní hry, ať už jsou to tragédie či komedie. Z pera...

Komentář Tomáše Sedláčka