Dosavadní průzkumy k červnovým evropským volbám nejsou na první pohled zvlášť překvapivé. Ovšem bližší pohled odhaluje jeden detail, který by mohl být klíčem pro další vývoj české politiky. Tedy pro to, na čí stranu se nakonec vychýlí mocenské kyvadlo v naší zemi.

Tím detailem je zmrtvýchvstání komunistů. Průzkum společností Herzmann a Data Collect pro Hospodářské noviny předpovídá formaci Stačilo!, jejímž jádrem je Komunistická strana Čech a Moravy přes sedm procent hlasů. Podobný výsledek (6,1 procenta) dává komunistům agentura IPSOS. A ještě větší úspěch ve volbách do Evropského parlamentu jim předpovídají i interní průzkumy, které si nechávají zpracovávat jednotlivé politické strany. Zajímavé a klíčové je to proto, že pokud by se vzestup komunistů potvrdil a partaj vedená europoslankyní Kateřinou Konečnou by uspěla nejen ve volbách do EP, ale následně i ve sněmovních volbách za rok a půl a pronikla by do Poslanecké sněmovny, měl by Andrej Babiš prakticky zajištěno, že se stane premiérem.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Co způsobilo, že nyní nevládne Andrej Babiš?

Dá se sázet na to, že „komunisté jednoduše vymřou“?

Co by řekl případný letošní úspěch koalice vedené KSČM o šancích komunistů ve sněmovních volbách?