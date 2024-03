Kromě zemědělských strojů nebudou v přehlídkových prostorách chybět ani hospodářská zvířata nebo třeba včely, stejně jako ukázky umělé inteligence s přesahem do agronomie.

Na letošní veletrh se registrovaly přibližně čtyři stovky firem z Česka i ze zahraničí. Všechny tři veletrhy budou podle ředitele projektu Petra Maliňáka umístěné ve čtyřech největších halách v západní části brněnského výstaviště a také na volných plochách. Zastoupeny jsou všechny obory tak, jak byli návštěvníci zvyklí z minulých ročníků, pokračuje i zaměření na rostlinnou výrobu, které odstartovalo v roce 2018.

„Jsme velmi rádi, že se nám tuto trojici veletrhů podařilo na brněnské výstaviště vrátit. Techagro proběhlo naposledy v roce 2018, Silva Regina s Biomasou se uskutečnily samostatně v roce 2022. To hlavní, co návštěvníci na brněnském výstavišti uvidí, je samozřejmě zemědělská a lesnická technika a vše, co souvisí s energetickým využitím biomasy. Součástí je také včelařská výstava nebo ukázka hospodářských zvířat,“ prozrazuje k plánovanému programu Petr Maliňák.

Novinky a doprovodný program

Hlavním lákadlem letošního ročníku veletrhu Techagro bude Chytrá farma. „Jedná se o projekt, který představí zemědělcům možnosti efektivního a udržitelného hospodaření pomocí nových technologií. Na tomto projektu spolupracují univerzity i zemědělci z praxe, kteří mají zkušenosti jak s precizním zemědělstvím, tak s dalšími ‚smart‘ postupy,“ říká Petr Maliňák a dodává, že Chytrou farmu najdou návštěvníci v pavilonu F.

Uvidí v rámci ní i stroje využívající umělou inteligenci například k variabilní aplikaci hnojiv nebo přípravků na ošetření rostlin.

Centrem Chytré farmy bude pódium, kde budou každý den probíhat přednášky, diskuse a prezentace, okolo pódia si pak budou moct návštěvníci prohlédnout umístěné exponáty – autonomní zemědělské stroje, roboty nebo drony.

Zároveň tu budou mít možnost získat informace, jak připravit farmu na přechod k precizním technologiím, a vyslechnout si zkušenosti těch, kteří se do tohoto druhu hospodaření už pustili.

Konference i sněm

Kromě Chytré farmy bude součástí doprovodného programu i sněm Agrární komory ČR, který je plánovaný na neděli. V pondělí zase proběhne tisková konference zaměřená na klimatickou změnu a zemědělství.

„Připravuje se také exponátová soutěž Grand Prix Techagro, Silva Regina a Biomasa. Velmi bohatý doprovodný program má veletrh Silva Regina, na své si přijdou myslivci nebo příznivci timbersportu (dřevorubecký sport – pozn. red.). Biomasa nabídne v pondělí a v úterý odborné přednášky, včelařské přednášky jsou připraveny na neděli. Asi bude nejlepší odkázat na webové stránky veletrhu, rozsah je opravdu velký,“ doporučuje ředitel projektu.

Zemědělské a lesnické veletrhy podle Petra Maliňáka tradičně navštěvují desítky tisíc návštěvníků. „Výhodné podmínky dáváme organizovaným skupinám, motorizovaným návštěvníkům umožňujeme parkování uvnitř výstaviště. V souvislosti se stavbami probíhajícími v okolí výstaviště se mohou návštěvníci setkat s komplikacemi v dopravě. K dispozici bude proto webová aplikace, která bude informovat o naplněnosti parkovišť pro návštěvníky. Doporučeným dopravním prostředkem pro příjezd k výstavišti je tramvaj,“ doplňuje provozní instrukce.

Veletrhy jsou bezbariérové, návštěvníkům je povolený i vstup se psy na vodítku. V celém areálu je dostupná bezplatná wi-fi síť. V pavilonech budou v době konání otevřené restaurace, občerstvit se je možné podle pořadatele i na venkovní ploše.

Výstavní prostory budou otevřené ve dnech 7. až 10. dubna od 9 do 18 hodin, 11. dubna od 9 do 16 hodin. Více informací je možné získat na webu bvv.cz, kde je zároveň k dispozici i odkaz na nákup vstupenek. Základní jednodenní vstupné je 170 korun za osobu, rodinné pak 500 korun.

