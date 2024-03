První den přijímaní dotací na elektromobily dle Národní rozvojové banky, která dotace vyřizuje, dorazilo jedenáct žádostí. Vzhledem k tomu, že se od šrotovného schváleného v září 2009 (které vlastně ani pořádně nebylo) jedná o první program k nabytí vozidla a že se o programu ví už několik měsíců, to není zrovna známka úspěchu.

Ono to ale asi nepřekvapuje. Česká republika není v tempu přijímání elektromobilů žádným premiantem: v roce 2023 se zde registrovala pouhá tři procenta čistě bateriových vozů (a nad to 2,6 procenta plug-in hybridních vozů). Společně s Polskem a Slovenskem nás to řadí na samotné dno žebříčku zemí EU. Nejvyšší příčky zaujímá Norsko, kde jsou čtyři z pěti nově registrovaných vozidel vozidla čistě elektrická, následováno Švédskem a Islandem.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je Norsko úspěšné v zavádění elektromobility?

Proč si Česko nemůže norský model dovolit?

K čemu by u nás vedlo zvýšení daní u spalovacích aut?