Pokud by Rusové mohli v nedávných prezidentských volbách hlasovat skutečně svobodně a jejich hlavní motivací by byl stav jejich peněženky, tak by nejspíš volili Vladimira Putina. K tomuto závěru dospěl nezávislý ruský ekonomický server The Bell, který působí v zahraničí poté, co ruské úřady loni zablokovaly jeho stránky v samotném Rusku.

„Rusové se nikdy neměli tak dobře jako teď. Lidé také nevěří, že by se situace měla zhoršit, a to se hlavně týká regionů mimo hipsterské oblasti Moskvy a Petrohradu,“ tvrdí analýza serveru.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký vliv mají na ekonomiku vojenské výdaje?

Proč rostou mzdy?

Jaké příjmové skupiny si polepšily nejvíc?