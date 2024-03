Výsledek tzv. prezidentských voleb v Rusku byl předem jasný a není důležité konečné číslo. Co bylo zajímavé sledovat, byl jejich průběh. Ukrajina se celý týden pokoušela Rusům, kteří se hlasování o hlavě státu účastnili, připomenout, že muž, kterého si podle očekávání „zvolí“ na dalších (nejméně) šest let, je zatáhl do války. Podle některých odhadů ukrajinské drony útočící denně na cíle hluboko v ruském zázemí přinejmenším dočasně zbavily Rusko deseti procent rafinérské kapacity. Způsobilo to poměrně citelné potíže s dodávkami benzinu a nafty v evropské části Ruské federace.

Pokud jde o samotné volby, důležité bude hlavně to, co přijde po nich. Především zda se Vladimir Putin rozhodne pro mobilizaci a nějaké zásadní kroky ve válce na Ukrajině ještě před listopadovými americkými prezidentskými volbami, nebo bude dál pokračovat v trpělivém vyčkávání na to, až definitivně zeslábne západní podpora Kyjevu a ten se vykrvácí.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál - Jak vypadal protest opozice?

- Jak Kreml přetváří společnost?

- Jaká je Putinova největší slabina?