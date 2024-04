Praha byla podle zjištění BIS centrem velké ruské vlivové operace. Předávaly se tady úplatky některým evropským politikům a fungovalo odsud manipulativní médium Voice of Europe systematicky prosazující ruské zájmy. Není to nic zvlášť překvapivého – Praha byla do vymetení ruské ambasády po útoku ve Vrběticích centrálou pro operace ruských tajných služeb v celém regionu a zjevně tu tradice a nějaká ta infrastruktura zůstala. Přesto za pozornost stojí, vedle precizní práce BIS, několik momentů. A ty zhusta bohužel zasahují do české politiky.

