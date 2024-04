Co je víc, právo syna znát své kořeny, nebo právo domnělého otce na klid a upadnutí v zapomnění? Státní úředník Jan Č. to má nyní černé na bílém. Podle soudu platí první varianta a jeho otcem je jihomoravský podnikatel Miloš M. Cesta k poznání vlastního původu mu přitom trvala více než 40 let.

Miloš M. totiž své otcovství popíral a až na základě příkazu soudu se musel podrobit odběru genetického materiálu. A testy definitivně příbuznost potvrdily.

Zbývá vám ještě 90 % článku