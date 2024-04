První díl Duny se mi nelíbil a došel jsem k závěru, že je to moje chyba. Dovzdělal jsem se, a když jsem se podíval na první díl podruhé, byl jsem zcela unesen. Po dlouhé době jsem se zamiloval do filmu tak jako kdysi jako malý kluk do Hvězdných válek. Byl jsem stržen příběhem, byl jsem hladový vědět víc, znát každý detail, každou smyčku. Do života se mi začal propíjet cizí, fantastický svět.

Začal jsem žít Dunou, Duna začala žít mnou. Hltal jsem příběhy, nakupoval knihy, sledoval jsem svůj život z jiného, širšího, bohatšího úhlu a mé interní úvahy se najednou ocitly obohaceny nabitějším a komplexnějším, mocnějším slovníkem.

