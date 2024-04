Zatímco posledních zhruba sto let jsme se starali o to, co z přírody zbylo, teď začneme velkou část krajiny přírodě vracet. Odborníci hovoří o přelomu, který je zakotven v Nařízení o obnově přírody, které před dvěma týdny přijal Evropský parlament a...

18. 3. 2024 ▪ 7 min. čtení