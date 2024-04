Inflační vlna odeznívá, úrokové sazby míří dolů. Kdo investuje do firemních úvěrů, měl by si v případě, že si chce zafixovat dvojciferné výnosy, pospíšit. „Ke konci roku čekám už jednociferné a postupný pokles na úroveň před dobu vysoké inflace, tedy někam mezi šest až osm procent,“ uvádí Vít Endler, šéf investiční crowdfundingové platformy Fingood, která se letos chystá vstoupit i na Slovensko. Endler v rozhovoru pro HN popisuje, jak rizikové je investovat do firemních úvěrů, jak fungují zástavy nebo co znamená, že jím vedená firma získala crowdfundingovou licenci od centrální banky.

Sazby v ekonomice začínají klesat. Jak dlouho očekáváte, že budou ještě v nabídce Fingood firemní úvěry s výnosem přes 10 procent?

Ještě pár měsíců dvojciferné výnosy v nabídce vydrží. Ke konci roku ale čekám už jednociferné a postupný pokles na úroveň před dobu vysoké inflace, tedy někam mezi šest až osm procent. Ještě bych upozornil, že kromě fixních nabízíme nově i plovoucí úrokové sazby a ty jsou úzce navázané na vývoj hlavní sazby ČNB.

Jaké jsou důvody, že jste je začali nabízet?

Jedním důvodem je vámi zmíněný pokles sazeb, kdy se zkrátka nechce firmám jít do fixací s dvojcifernou sazbou. Dalším důvodem je, že jsou na plovoucí sazby zvyklé při bankovním financování, a proto se jich dožadují i u nás.

Vít Endler (48) Profesní kariéru začínal v Copy General, kde působil celkem 13 let, včetně pozic obchodního a marketingového ředitele. Poté zakládal pobočku Mall.cz v Polsku, následně měl ve společnosti na starosti všechny zahraniční pobočky. Mezi roky 2015 a 2016 byl generálním manažerem Mall.cz. V roce 2019 se začal jako spolumajitel angažovat v platformě Fingood, která v té době stagnovala. Dnes jde o rozjetou firmu, která se loni přehoupla do černých čísel a letos cílí na první ziskový rok. Ve volném čase rád jezdí na kole, cestuje s karavanem, objevuje krásy přírody, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Dá se říci, že s poklesem sazeb v ekonomice se snižuje rizikovost investic do firemních úvěrů? Tedy že je pravděpodobnější, že firmy své závazky splatí?

Očekávám, že se rizikovost portfolia sníží, ale nedával bych to do rovnítka s poklesem úrokových sazeb. Zvýšení stability našeho portfolia bych viděl spíše v tom, že se crowdfunding stává standardnějším nástrojem financování pro firmy, což láká větší, stabilnější hráče. Pozitivním impulzem by mělo být i uklidnění situace v developmentu.

Jaký je z pohledu investora rozdíl, když u vás vložím peníze do firemního úvěru pro developera nebo nějakou tradiční firmu?

Developerské projekty jsou postavené na zelené louce, tedy vyčleněné do samostatné společnosti oddělené od developera. Úvěr je pak zajištěný pozemkem nebo rozestavěnou budovou. A dokud ji neprodá, tak nemůže splatit jistinu. Tedy z developerského úvěru vám plynou úroky a jistinu dostanete až na konci po prodeji budovy. U běžných firem tomu tak nebývá. Na druhou stranu pochopit jejich byznys může být podstatně náročnější.

Přijde mi, že máte na platformě v nabídce stále více developerských projektů, je to nějaký trend, který můžu očekávat i nadále?

Dané je to tím, že developeři pochopili, že je pro ně crowdfunding výhodný, neboť sice zaplatí na úrocích o něco více než v bance, ale peníze dostanou rychleji. Nicméně nyní je naším cílem dostat do portfolia právě více firem z jiných oborů, abychom investorům dokázali nabídnout větší diverzifikaci.

Mohl byste uvést konkrétní čísla týkající se rizikovosti portfolia, kolik máte třeba úvěrů v problémech?

Naším cílem je mít maximálně v defaultu pět procent úvěrů, reálně se nyní pohybujeme pod třemi procenty. K tomu je ale potřeba říci, že to ještě neznamená, že ve třech případech ze sta investor ze svých peněz nic neuvidí. Pokud se objeví potíže se splácením, aktivně vše řešíme. Snažíme se s firmou domluvit. Samozřejmě jsou i případy, kdy se to nepodaří a nakonec nezbývá než jít soudní cestou, která se táhne. Nicméně i v tomto případě se naše smlouvy osvědčily a daří se nám alespoň část jistiny vymoci zpět.

Když si chci na vaší platformě vybírat jednotlivé projekty, na co bych se měl zaměřit?

U každého projektu máme rating, kdy platí, že čím méně písmen A rating má, tím je investice rizikovější. Tomu samozřejmě pak odpovídá výnos. Důležité je, že děláme dva ratingy, a to jak samotné firmy, tak daného projektu. Klíčové je to především u developmentu, kde rating projektu je v podstatě úměrný kvalitě zajištění a zástavy. Také je dobré podívat se, jakou má daná firma na Fingood historii, zdali vše v pořádku splatila. Pak si musí každý rozmyslet, na jak dlouho chce investovat a vybrat si podle toho délku úvěrů.

Mohl byste více rozvinout ona zajištění, s jakými typy se může investor setkat?

Vždy zde figuruje směnka podepsaná majitelem nebo jednatelem společnosti, kdy firma ručí za daný úvěr. Někdy vyžadujeme i osobní ručení majitele jeho vlastním majetkem. Také používáme notářský zápis s přímou vykonatelností. V praxi to znamená, že s daným zápisem můžeme jít rovnou za exekutorem a ten začne majetek vymáhat. Nemusíme se zdržovat se soudem jako v případě, kdy jen uplatňujeme směnku. A pak jsou součástí zajištění právě zástavy, které je možné v případě potíží prodat. U nemovitého majetku je o zástavě vždy zápis v katastru nemovitostí, u movitého zpravidla v rejstříku zástav. Pod movitým si můžete představit automobily, bagry nebo i letadlo.

Jak vyhodnocujete, že daná zástava má skutečně odpovídající hodnotu?

Máme vlastní tým odhadců, který buď dělá přímo odhady cen nemovitostí, nebo dohlíží na správnost odhadů, které dostáváme. Často se stává, že hodnotu snižujeme. U movitých věcí se díváme na vstupní cenu, faktury, účetní hodnotu a tak dále.

Jaký poměr půjčky vůči zástavě (LTV) je u vás běžný?

Půjčujeme maximálně na 85 procent zástavy, u bank je pro kontext běžné 50 až 60 procent. Samozřejmě v posledních dvou letech trh poklesl, což pak poměr zhoršuje. Osobně si ale myslím, že ceny nemovitostí už své dno našly a bude se to jen zlepšovat.

A přišli jste třeba za nějakým developerem během oněch dvou let s tím, že potřebujete, aby zvýšil svou zástavu?

Ano, u několika úvěrů jsme požádali o dodatečnou zástavu.

Monitorujete průběžně, zdali jsou půjčky využívány za účelem, jaký firmy deklarovaly?

Kontroly provádíme, u developerských projektů sledujeme, jak stavba roste, zdali prostavěnost odpovídá plánu. U jiných typů byznysů si zase necháváme posílat finanční výkazy. Nyní usilujeme o využití směrnice o platebních službách PSD2, což je v podstatě licence, která nám umožní dívat se na dění na účtech daných firem stejně, jako to mohou dělat banky. A jakmile bychom viděli, že nastaly problémy třeba s platbou telefonních účtů, mohli bychom rychle zasáhnout.

Vy sami jste se loni dostali pod drobnohled České národní banky, co pro vás získání crowdfundingové licence znamená?

Máme určitou informační povinnost, musíme dávat klientům investorský dotazník, musíme pravidelně do ČNB posílat reporty. Banka se může kdykoliv podívat na jakoukoliv aukci na našem portálu a zkontrolovat, zda splňuje náležitosti. V takovém případě budou chtít vidět všechny příslušné dokumenty, jak jsme stanovili hodnotu zástavy, jak jsme vyhodnotili riziko.

Jak si vedete finančně?

Podařilo se nám v polovině minulého roku na měsíční bázi překlopit do hrubého provozního zisku (EBITDA), byť celý rok nakonec ziskový nebyl. Letos počítáme, že vygenerujeme zisk 20 milionů korun a v profinancovaném objemu se dostaneme na dvě miliardy korun.

Jaká je struktura vašich příjmů?

Když dojde k výběru peněz na daný úvěr, tak si z něj strhneme mezi 2,5 a 4,5 procenty. A pak si strháváme devět procent z výnosu investora.

Co vše plánujete v následujících letech?

Letos se chystáme vstoupit na slovenský trh, kde už někteří naši odhadci mají licenci, a navíc je to trh s malou konkurencí. Zároveň nám to poslouží jako příprava pro expanzi na další trhy, třeba do Německa. Budeme tak schopni nabídnout českým investorům i německé projekty a naopak. Intenzivně pracujeme také na automatizovaném investování, kdy na základě vyplněného dotazníku algoritmus vytvoří diverzifikované portfolio, do kterého pak už jen můžete posílat peníze. A v plánu je také sekundární trh, aby lidé měli možnost z investic vystoupit dříve, než je sjednáno, tím, že svou investici odprodají.

Text vznikl ve spolupráci se společností Fingood.