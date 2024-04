Svoboda podnikání versus právo na zasloužený odpočinek. Vláda se bude ve středu zabývat tématem omezení maloobchodu ve vybraných svátcích pro některé provozovny. Povinně zavřít o Vánocích nebo na Velikonoční pondělí nařizuje větším obchodům zákon z roku 2016. Jeho zrušení nyní navrhují dva poslanci ODS.

Jan Bureš a Pavel Staněk tvrdí, že zákaz zasahuje do svobody podnikání a klade na obchodníky další omezení v situaci, kdy mají již tak neúměrné množství povinností. To podle nich činí svobodné podnikání v České republice stále méně atraktivním. „V nejlepším případě prosadíme jeho zrušení, ale stačilo by i zpřehlednění,“ uvedl Bureš. Poukazuje na to, že zákaz otevírací doby platí jen ve vybraných svátcích.

„Je to nelogické, když například během Velikonoc je v pátek otevřeno, v pondělí zavřeno a během jednoho svátku tak máte dva modely otevírací doby,“ popsal druhý z předkladatelů Staněk.

