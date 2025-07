Často se setkávám s názorem podnikatelů, že podporovat politiku v žádném případě nelze, protože byznys a politiku je třeba držet zcela oddělené. Jenže já si to nemyslím. Chápu, že takový názor existuje z důvodů dědictví komunismu, který budoval v lidech letargii ve smyslu „nemontuj se do ničeho a nechají tě žít“. Děsivé však je, že stejná letargie se v minulých letech rozlévala v Maďarsku, na Slovensku, a dokonce i v Polsku.

Mám na to jednoduchou odpověď: věřím, že kultura politického prostředí významně ovlivňuje valuaci firem a vůbec schopnost fungování firem (např. proto, že ve zmíněných zemích probíhá masivní emigrace talentů). Pokud říkám, že jako podnikatel nemám s politikou nic společného, zároveň podlinkově přiznávám, že jsem smířen s tím, že když to půjde špatně, hodnota mé firmy spadne na polovinu (ano, já opravdu věřím, že být moje firma např. v Maďarsku, bude mít maximálně poloviční valuaci).

Je jasné, že opatrnost podnikatelů směrem k politickým stranám je dána historickou korupcí. V prostředí střední Evropy sice lidé věří, že podnikatel může (nezištně) darovat třeba na ochranu přírody nebo na nemocné, ale představa, že by podnikatel (nezištně) daroval na podporu demokracie, ve společnosti působí minimálně nedůvěryhodně.

U mě tento „souboj“ vyhrála potřeba přispívat ke kultivaci (politického) prostředí. Nemůžu jen tak sedět, nadávat politikům a nic nedělat. Já vím, že se do politiky nehodím (podle mě nejde stát řídit jako firmu a nejsem připraven „jít do školy a začínat od nuly“). A tak jsme v rámci představenstva odsouhlasili, že podpoříme do voleb Piráty částkou 350 000 Kč a STAN částkou 2 000 000 Kč.

Co za to chceme? Aby s nejčistším svědomím bránili českou demokracii. Nejlépe tak, že budou dělat dobrou práci, budou o ní mluvit a budou představovat přijatelnou volbu pro část českých voličů. Nechceme žádné státní zakázky (95 % byznysu máme stejně v zahraničí).

Podpořeným stranám z celého srdce přeji, aby je jejich voliči volili pro ně, pro jejich program, pro jejich ideály, proto, že jim věří. A ne aby je volili proto, aby někdo jiný nevyhrál. Já totiž věřím, že současný boom populismu je částečně způsoben erozí politických elit a právě podpora růstu a vzniku nových politických elit je něco, co může výrazně přispět ke stabilitě.

A tuto podporu děláme i s rizikem, že část české populace nebude možná věřit, že za to opravdu nechceme nic jiného. A co bych dodal pro ostatní podnikatele? Že to musíme změnit. Musíme se přestat bát podporovat politiku a kultivovat prostředí, ve kterém podnikáme. Protože naše byznysy potřebují fér, transparentní a demokratické prostředí, vládu práva a zemi, která umí nalákat talenty. A tohle nedostaneme tak, že budeme sedět a nadávat. A co s tím, že nás (možná) obviní z nekalých úmyslů? Dělejme to transparentně. Říkejme, co děláme, vysvětlujme naše motivy a deklarujme otevřeně, co za naše dary očekáváme.

Autor je spoluvlastník a CEO společnosti Y Soft