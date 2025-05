Proč Evropská unie potřebuje 28. virtuální stát. Proč by měli středoškoláci jezdit na podnikatelské lyžáky? A proč by Česko mělo mít velké ambice vytvořit nové Googly a SpaceX, i když by k tomu možná nikdy reálně nedošlo? Vít Horký, startupový odborník a ambasador Druhé ekonomické transformace, v rozhovoru pro HN popisuje, že Česko se má samo přinutit dělat riskantnější rozhodnutí, aby mělo šanci obstát v budoucnu.

Svou první firmu rozjel Vít Horký už coby sedmnáctiletý, velký průlom se mu podařil o pár let později se start-upem Brand Embassy, který klientům digitalizuje vztah se zákazníky. Odhadem za 700 milionů korun jej se svým společníkem v roce 2019 prodal izraelskému technologickému gigantu NICE, kótovanému na newyorské burze. Dnes se Horký věnuje především investování a práci na vylepšení startupového ekosystému u nás – od silnějšího networkingu a mentoringu, kvůli němuž rozjel projekt Czech Founders a rozjíždí panevropský United Founders, přes boj za funkční legislativu pro rychle rostoucí firmy až po podporu podnikavosti mezi českou omladinou. Zbývá vám ještě 95 % článku Co se dočtete dál Jak se Vít Horký angažuje v transformaci české ekonomiky.

Jaké inovace v oblasti vzdělávání připravuje v rámci projektu Lyžáky jinak.

Co ho štve na české vládě.

Jakým výzvám čelí české start-upy na poli legislativy.

Jak se promění česká podnikatelská scéna v příštích letech.

