Jak bezpečně poznat, když vám politik lže, případně že netuší, o čem mluví? Když slibuje, že zastaví nelegální migraci. Prostě to není možné. Přesto ale lze v zájmu jejího omezení leccos udělat. Povíme si co a ukážeme si, jak se k tomu staví čeští politici.

O tom, že nelegální migraci stopnout nelze, se osobně přesvědčily desítky „borců“, kteří to v jisté fázi své politické dráhy slibovali. Donald Trump by mohl vyprávět – v době, kdy byl prezidentem, se počet nelegálních migrantů mířících do Spojených států dokonce zvýšil.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak migrační pakt podpořili čeští europoslanci

Na co se pakt zaměřuje

Jak bude fungovat povinná solidarita mezi státy EU