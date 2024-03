Vysoce postavení diplomaté, úředníci a politici v Evropě začínají v rozhovorech mimo záznam čím dál víc používat slovo Rwanda. Důvod zájmu o tuto africkou zemi je jediný – migrace. Takzvaný model Rwanda má zajistit, aby se do Evropy přestali přes moře dostávat nelegální migranti. Jak HN řekly tři vysoce postavené zdroje, Česko plán podporuje a podílí se na jeho přípravě.

Podstatou plánu je okopírovat to, co už udělali Britové a Italové – tedy najít státy mimo Evropskou unii, které by byly ochotny převzít na své území velké množství lidí plujících především přes Středozemní moře k evropským břehům. Ty zbylé by pak měl odradit fakt, že se nedostanou do EU, ale skončí mimo ni. V řeči úředníků a diplomatů, kteří na plánu pracují, se tomu říká „inovativní koncepty“ ke snaze omezit nelegální migraci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V jakém stadiu plán je a jak se na něm podílí Česko

Zda by měli nějací běženci nárok na to, aby se dostali do Evropy.

Je něco takového vůbec proveditelné.