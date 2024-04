Téměř rok jsme loni byli poslední evropskou ekonomikou, nacházející se pořád pod hladinou velikosti, kterou měla před covidem, na silvestra roku 2019. V roce 2022 se nastartovala k růstu ekonomika španělská, která byla celou dobu v „koutku hanby“ ještě hlouběji pod hladinou než my, ale někdy v druhé polovině roku 2023 se vyhoupla nad hladinu a dál stoupá. A zůstali jsme sami, a dál dokonce klesáme. V jeden moment už nám k hladině chybělo jen 0,6 procenta, teď už zase více než dvakrát tolik. Podle posledních dat to ale nejdřív vypadalo, že Finsko kleslo zpátky na předcovidovou velikost ekonomiky, a po aktualizaci je teď 0,3 procenta pod hladinou. Proč?

Protože se tam zastavilo stavebnictví. Ne jako u nás, kde jsme si je již dávno zastavili sami zablokováním stavebních povolení. Na finské stavebníky dopadl těžký kámen vysokých úrokových sazeb, které demotivují jak nabídku, tak poptávku. Ten kámen známe samozřejmě také, ale se stavební uzávěrou efektivně po celém našem území už pak kvůli úrokům není moc kam klesat. Když stavebnictví dělá 15 procent finského HDP a jen šest procent českého, nutně se to musí projevit i na poklesu HDP.

Nu a co nevidět, možná už za tři týdny, až se dozvíme výsledky prvního čtvrtletí, budeme v klubu pod hladinou asi už tři. Německo se doteď drželo nad hladinou o pouhou 0,1 procenta. Že tam stále visí ještě i dnes, si, prosím, nevsázejte. Prožíváme historickou změnu pravidel. Tou v posledních 30 letech bylo, že od vstupu do eurozóny Itálie přestala růst a lavírovala někde kolem nulového růstu, zatímco Německo rostlo velmi zdravě. Bez jednotné měny by takový rozdíl nebyl, italská lira by oslabila a německá marka posílila, což by posílilo italskou a oslabilo německou konkurenceschopnost. Teď ale německé euro posílit nemůže, stejně jako nemůže oslabit italské euro, tak jsme měli stagnaci 3. největší unijní ekonomiky.

Teď se ale karta obrací. Německý HDP již dva roky zakrňuje, zatímco italský bují. Důvodů je více, ale mezi největšími je, že italská vláda rozpoutala boom v – čem byste řekli? Ve stavebnictví bytů.