Podniky, které mají vlastní výzkum či vývoj, si v roce 2022 odečetly od svých daňových základů zatím nejvyšší sumu – přes 16 miliard korun. To jim vyneslo asi tři miliardy úspor na daních. Na první pohled to vypadá, že státní podpora pro ty, kdo vymýšlejí a inovují, jde správným směrem. Ve skutečnosti se však do uplatnění daňových výhod pouští stále méně firem a rekordní částka vznikla zejména díky několika největším společnostem. Stát si je toho vědom a chystá změny i další formy podpory, aby je mohly více využít i malé a střední podniky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč menší podniky neuplatňují daňové výhody na výzkum a vývoj.

Jak to chce stát změnit.

Na co mohou podnikatelé dostat dotace.

V čem vidí malé podniky budoucnost.