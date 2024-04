Bude to za necelý měsíc veliká sláva – podzemní dráha v Praze oslaví 50 let fungování. Dáma v takovém věku si určitě zaslouží gratulaci. Zvlášť když ji už dávno bereme jen jako normální dopravní prostředek, protože vyčpěl její někdejší ideologický punc „stavby československo-sovětské spolupráce“ a výkladní skříně politiky.

Letos ovšem jubiluje i odvržená, leč dodnes zajímavá alternativa. Totiž 60 let starý původní projekt. Jakou bychom dnes měli v Praze podzemku, kdyby stavba byla dokončena tak, jak se počítalo při slavnostním zahájení 7. ledna 1966? Nebyla by lepší než to, co nakonec vzniklo?

Co se dočtete dál Že se pražské metro původně stavělo jako systém podpovrchové tramvaje, je známá věc. Jenže co všechno to obnášelo?