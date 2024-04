Poté co Západ kvůli invazi na Ukrajinu uvalil na Rusko tvrdé sankce, předpokládali i ti nejslavnější světoví ekonomové, že se Moskva zhroutí. Objevily se třeba předpovědi, že se Rusko nevyhne státnímu bankrotu nebo že prezident Vladimir Putin bude v zemi nucen zavést přídělový systém na základní zboží. Víc než dva roky po agresi ale ruská ekonomika roste rychleji než ta americká nebo než průměr zemí Evropské unie, byť jde o růst tažený hlavně financováním války.

V delší budoucnosti sankce ruskou ekonomiku s největší pravděpodobností opravdu silně poškodí, například tím, že Moskva bude mít ztížený přístup k moderním technologiím. Bezprostředně ale sankce nedokázaly zajistit to, co bylo jejich cílem, tedy zásadně narušit ruskou schopnost vést válku. Jak nyní poukázali někteří analytici, nejspíš to byla od začátku iluzorní představa. Západ přecenil své síly a vliv.

