Rusko předběhlo Německo a stalo se největší ekonomikou v Evropě. Vyrovnalo se se sankcemi, přitom zkrotilo inflaci a prudce zvyšuje vojenskou produkci. A zatím Západ stagnuje. Jde o ruskou propagandu? Nebo o tvrdá data?

Klíč je ve vhodném výběru statistik a pomíjení toho, co se do obrazu nehodí. Ruská ekonomika předstihla tu německou, pokud jejich výkon vyjádříme v paritě kupní síly. Tedy, zjednodušeně řečeno, v objemu produkce zboží a služeb. Celkové, přepočet na obyvatele už by pro Rusko nedopadl dobře. Parita kupní síly dokáže, za běžných podmínek a necinknutými statistikami , eliminovat dopad různé cenové hladiny a především kurzových výkyvů, které způsobují, že HDP vyjádřené v absolutní částce kolísá mnohem více než reálný výkon ekonomiky. Má to logiku, která je o to přesvědčivější, když jde o hospodářství přecházející na válečný režim. Je přece podstatnější, kolik projektilů, tanků či letadel válčící země vyrobí, než jak se mění ekonomický výkon vyjádřený v… čem jiném než v dolarech.

Přesně tak uvažoval i Adolf Hitler, který při jedné ze svých četných tirád vychrlil na přední německé ekonomy, že už nechce slyšet, jak na něco nejsou peníze. Podstatné pro něj bylo, jen pokud chyběl materiál, výrobní kapacity či pracovní síly.

Ruský prezident Vladimir Putin ovšem tvrdí, že proti Ukrajině nevede válku, nýbrž „jen“ speciální vojenskou operaci. A ekonomiku na plně válečný režim nepřevedl. Naopak se snaží vytvářet dojem, že i se zátěží, jakou znamenají explodující výdaje „na obranu“ i západní sankce, je její růst udržitelný. Evropský primát v HDP dle parity kupní síly má být jedním z důkazů. Jenže růst ekonomiky táhne zbrojení a civilní produkce upadá. Jak množstvím, tak kvalitou. Příkladem může být automobil Lada Granta. Jak se kdysi celkem běžný levný vůz kvůli útěku zahraničního kapitálu a sankcím změnil, ukazuje meze měření v paritě kupní síly. Kdyby prodavač vysvětloval, co všechno jeho „sankční“ verze nemá, vydalo by to na scénku z filmu Na samotě u lesa. Tedy v Togliatti. To máte:

