Největší změny v pravidlech účetnictví za třicet let přicházejí pomalu. Pro nový zákon o účetnictví je zatím zřejmá jedna věc: spodní limit obratu pro povinný audit se zvedne na trojnásobek. To znamená, že se této povinnosti zbaví asi deset tisíc firem. Co jasné zatím není: zda se zákonem budou účetní řídit od 1. ledna příštího roku, což je už jednou posunutý termín slíbený vládou. Podle průtahů s přípravou se spíš schyluje k tomu, že nebude schválen včas, a pokud ano, pak na poslední chvíli. Jedna i druhá varianta přinese problémy těm, komu je zákon určen, protože nebudou mít čas se na změny připravit.

Zákon se začal formovat v roce 2022 a měl platit už letos. Jenže návrh ještě nedoputoval ani do kabinetu. Legislativní rada vlády jej v březnu vrátila ministerstvu financí. „Jedním z požadavků bylo dopracovat k němu doprovodný zákon, na který nyní směřuje hlavní část úsilí,“ vysvětlil mluvčí resortu financí Stefan Fous.

