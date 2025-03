Rodinné podniky jsou páteří české ekonomiky. A právě na ně se zaměřuje nová značka mezi poradenskými firmami na českém trhu. CLA Czech Republic vznikla fúzí skupiny VGD a společností Audit One a Tax One. Po spojení se začlenila do jedné z největších globálních poradenských sítí – CLA Global. Svým klientům nabízí takzvaný „one stop shop“ přístup, který kombinuje odborné služby pod jedním zastřešením.

„Podle individuálních potřeb klienta integrujeme auditory, daňové poradce, znalce, odhadce, účetní, právníky, IT specialisty, poradce pro fúze a akvizice, správce majetku a investiční fond. Díky tomu klienti získají komplexní službu jako jednu a na jednom místě,“ popisuje Jan Šuma, managing partner CLA Czech Republic.

Fúze VGD a One trvala rok a půl. Jak velká změna to je?

Z pohledu nabídky služeb se jedná spíše o evoluční posun ne revoluční změnu, tedy o rozšíření nabídky v rámci již poskytovaných služeb. Stále zůstáváme u byznysu, který jsme založili v Liberci s Vaškem Podzimkem před 33 lety. V té době se rodil daňový systém a my rozuměli účetnictví, daním a ovládali jsme cizí jazyky. Postupně jsme jako účetnická, auditorská a poradenská firma Podzimek a Šuma rozšířili naše působení ze severu Čech do Prahy a dále na Moravu. Po vstupu do Evropské unie se nám více otevřel evropský trh a vytvořili jsme partnerství s belgickou firmou VGD. Postupně přibyly pobočky na Slovensku, Polsku a Maďarsku, čímž jsme měli pokrytý celý region střední a východní Evropy s jednotným řízením, kvalitou a šíří služeb. Před třemi lety jsme začali spolupracovat s firmami Audit One a Tax One a úspěšné partnerství jsme korunovali fúzí. A nyní už jsme všichni společně jako CLA na cestě k větším možnostem.

V čem spočívá tedy ta cesta k větším možnostem?

Integrace pod značku CLA Czech Republic přináší hlubší provázanost, možnost sdílení mezinárodního know-how a silnější kapacitu pro další růst. Budujeme řetězec poradenských firem, který se zaměřuje na rodinné firmy, tím se odlišujeme. Cestu k větším možnostem umožňujeme i našim lidem, mohou se rozvíjet společně s našimi klienty. Řada našich lidí je ještě na univerzitách. Někteří s námi strávili skoro celý svůj profesní život. Vyplatí se držet profesní kontinuitu, protože čím delší ji máte, tím máte mnohem užší vztah s rodinnou firmou a jejím byznysem. V ten moment už to není jenom o právním poradenství, daních, auditech a účetnictví nebo mzdách.

Co pro ně děláte nad rámec výše zmíněného?

Někdy s nadsázkou říkám, že se k nám rodiny chodí poradit jako za knězem. Řešíme s nimi dědictví, rozvody, rozvody jejich dětí a nástupnictví. Zajišťujeme pro ně svěřenské fondy, kyberbezpečnost, pomáháme jim s využíváním AI nebo strojového učení v administrativě nebo ve výrobě. Zkrátka se snažíme udělat první a poslední. Klient dostane jednoho člověka, který se mu naplno věnuje a dokáže zařídit, aby se o nějaký problém postaral odborník na danou oblast, což je naše pojetí myšlenky „one stop shop“. A tu od nás převzala globální síť CLA a je snahou ji dále rozšiřovat.

Ve všech zemích, kde působíte, tedy dostanu tutéž službu?

Jednoznačně by tomu tak mělo být. Chceme na všech klíčových trzích, kde působíme a plánujeme působit, najít stejně velké firmy se stejným záběrem, které klientům přinesou úplně stejný servis pod hlavičkou CLA. Shodné barvy, osobní přístup ke klientům jako klíčová hodnota a stejná nabídka i morálka. Nelžeme, nepodvádíme a neradíme gaunerům. Snadno zapamatovatelný etický kompas, za kterým jsme si stáli už od začátku, kdy jsme začínali s Vaškem Podzimkem a nyní ho přenáším dál.

Fúze Skupina VGD: obrat 340 milionů korun, 312 zaměstnanců Skupina ONE: obrat cca 95 milionů korun, 50 zaměstnanců Celkově CLA Czech Republic: 435,6 milionu korun obratu a 362 zaměstnanců

VGD působila na více trzích. Přechází všechny do CLA?

Skupina VGD byla rozkročená ve 12 zemích, z těch se k CLA Global připojily čtyři klíčové trhy v rámci regionu CEE, tedy Německo, Česko, Slovensko a Polsko. V současné době máme pobočky v 22 zemích a plánujeme postupnou expanzi do dalších 33 zemí v horizontu dvou let.

Co znamená tato změna pro vaše klienty, kterých bylo jen v Česku více než tisíc?

Chtěl bych říci, že vlastně nic, ale ono to tak úplně není. Přece jen je to změna a na seznámení s ní potřebujete nějaký čas, nejen vůči klientům, ale i zaměstnancům a partnerským firmám. Pro spoustu z nich budeme stále VGD, jen v jiných barvách. Máme ale nejen modernější kanceláře, širší záběr, ale i nové technologie. Díky globální skupině jsme získali přistup k inovacím, které bychom si sami nemohli dovolit pořídit. Americký partner například udělal loni obrovskou investici do AI nástroje vyvinutého speciálně pro naši profesi, k níž budeme mít v rámci interní licence přístup.

Klíčové body sloučení 1. Integrovaná nabídka služeb: audit, daňové poradenství, účetnictví a payroll, právo, oceňování, převodní ceny, transakční poradenství, corporate finance, správa rodinného jmění a investic na akciových trzích, kyberbezpečnost, využití AI, strojové učení nebo digitalizace procesů. 2. Pětina zaměstnanců je zapsanými členy Komory daňových poradců, Komory auditorů, soudních znalců nebo České advokátní komory. 3. Významné portfolio: Notino, Ton, Jablotron, Ambiente, Rudolf Jelínek a Nadace Dagmar a Václava Havlových. 4. Zaměření na malé, střední a rodinné podniky. 5. Nové zázemí v budově Rohan City A1 od architektky Evy Jiřičné. Stěhování čeká v roce 2025 i týmy v Liberci a Olomouci.

Určitě se za tu dobu, co v branži působíte, musely změnit i potřeby klientů?

Má to dvě roviny. Jedna leží v potřebách samotných klientů a druhá v možnostech a prostředcích, jak tyto potřeby uspokojit. Dříve jsme se starali hlavně o účetnictví. Většinou vám někdo přinesl šanony, ty se zaúčtovaly, poslali jsme nějakou výsledovku, rozvahu, a to bylo všechno. Dneska je poptávka po šíři, a hlavně kvalitě služeb daleko rozsáhlejší a náročnější. Kupříkladu máme klienta, který se loni stal terčem obrovského hackerského útoku. Zašifrovaná data mu díky naší technologické divizi obnovili. Tohle bychom třeba ještě před 20 lety nedokázali.

Dále obrovsky vzrostly nároky na prezentaci čísel z podnikání. Dneska se bez kvalitního reportingu vůbec neobejdete. Trh je plně digitalizovaný. Ve mzdách se používají HR portály, kde zaměstnanci vůbec nekomunikují s účetním a na dálku si požádají o všechna potvrzení, aniž by někam museli jít. A nároky samozřejmě narůstají s tím, jak firmy rostou. Nové technologie i v naší profesi počítají s robotickými účetními, vytěžováním dokumentů a machine learningem. To vše se z velké části snažíme vyvinout interně.

Máte pro tuhle expanzi a vlastně i růst v Česku dost lidí?

Na jednu stranu je to složité, protože náš obor není úplně sexy, ale myslíme si, že perspektiva profesního růstu je u nás unikátní a velice zajímavá. Ti nejlepší mladí mají plnou možnost se stát jednou vlastníky firmy, což koresponduje s naší vizí, aby byla firma kontinuálně řízená nejlepšími z nejlepších v rámci interního profesního růstu. Ideální je, aby mezi jednotlivou generací partnerů byl věkový rozdíl přibližně 10–15 let. Kopíruje tak generační posuny, na což se v rámci CLA klade důraz a kontroluje. Dodávám, že v tomto ohledu jsme prošli důkladným due diligence (hloubkovou analýzou) a proces předávání firmy z generace na generaci byl shledán naprosto správným včetně věkového rozložení partnerů a identifikace nových přicházejících aspirantů na tento důležitý post.

V holdingu máme šest partnerů, z toho čtyři jsou na úrovni padesátníků, jako jsem já. Ale již máme i druhou linii partnerů v našich dceřiných společnostech, kde je věkový průměr přesně o tu jednu generaci nižší. Zajímavé je, že praxí u nás prošla i celá řada lidí z rodinných firem, pro které jsme pracovali. Myslím, že to pro ně byly velmi cenné zkušenosti, které později využívají v rodinném byznyse. U nás se podívají na podnikání své firmy zvenčí, kdy vidí nejen ekonomické ukazatele a čísla, ale zároveň navnímají i další úhly pohledu podnikání v daném oboru.

Velikost společnosti Velikost společnosti 6. NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2024 (dle celkového obratu mimo velkou čtyřku) 3. NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ FIRMA ROKU 2024 (dle celkového počtu zaměstnanců bez velké čtyřky) V TOP 10 (dle obratu i zaměstnanců včetně velké čtyřky)

A kde tedy vidíte svoji roli v CLA?

Na jednu stranu se postupně zbavuji operativy, abych se po 30 letech v branži mohl více věnovat sám sobě a rodině. Profesně se zaměřuji více na strategii celé skupiny v rámci CLA s tím, že jsem se stal členem představenstva na globální úrovni CLA s kompetencí řízení služeb a jejich vzájemném propojení. Operativní úkoly přepouštím mladším, kteří mají již nyní mnohem detailnější přístup než já.

Článek vznikl ve spolupráci s CLA Czech Republic.