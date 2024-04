Hromadné odpočítávání na nespočtu kryptoměnových webů, večírky na mnoha místech světa včetně Česka. V sobotu ve 2:10 ráno našeho času k tomu došlo. Nejznámější světová kryptoměna bitcoin vstoupila do své páté historické etapy. A co to udělalo s...

21. 4. 2024 ▪ 4 min. čtení