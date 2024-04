Pokud se má svět přiblížit svým klimatickým cílům, je nevyhnutelné nejen snížit množství CO 2 , které do atmosféry vypouštíme, ale zároveň jej z atmosféry i odčerpávat. Platí přitom, že čím více překročíme plánované omezení globálního oteplování na 1,5 °C do roku 2050, tím víc problémů budeme muset řešit.

Jednou z technologií, kterou budeme muset co nejdříve reagovat na klimatickou krizi, je přímé zachytávání CO 2 z atmosféry (direct air capture, DAC). Tento systém patří k nejjistějším způsobům, jak trvale oxid uhličitý zachycovat a skladovat. Neměl by proto uniknout pozornosti firem, které chtějí část svých emisí offsetovat.

