Kdyby se někde na světě konal světový turnaj v počtu ekonomických strategií, receptů či dobrých rad, potom by Česká republika s přehledem vyhrála. Jak po skončení středečního jednání tripartity vypočítal předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, aktuálně v Česku platí 282 strategií na národní úrovni, 61 evropských a 283 na regionální úrovni. Řada dalších se připravuje a mnohé tak nějak vznikají organicky mimo hlavní proud či vládní ekonomy. Zmiňme například soubor 19 opatření exprezidenta, expremiéra a exministra financí Václava Klause, která zjevně v době své vrcholné aktivity nestihl zrealizovat.

Zkrátka to, co Česku opravdu, ale opravdu nechybí, jsou strategie. To, co chybí, je jejich realizace.

