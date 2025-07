Poslední roky přinesly do pracovního života Čechů víc práce, méně radosti – a pozoruhodné ticho. Ne snad že by zaměstnanci neměli co říct. Ale mnoho z nich si na nedostatek smyslu, přetížení nebo zhoršující se atmosféru už prostě přestalo stěžovat. Stáhli se do sebe. Rezignovali.

Jako člověk, který se třicet let věnuje firemní kultuře a péči o lidi, to sleduji s rostoucími obavami. Ticho totiž neznamená spokojenost – jen únavu. A únava je začátkem odpojení.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaký vliv má emoční výplata na zaměstnance.

Co může zlepšit firemní kulturu a komunikaci.

Jaký je dopad ticha zaměstnanců na celkovou atmosféru v práci.