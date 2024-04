Vládní politici, zejména z ODS, povinně tvrdí, že situace v Česku je nadmíru báječná. To exministr životního prostředí Pavel Drobil je duší i profesí byznysmen, takže vidí situaci realisticky a je ochotný o ní mluvit otevřeně. Banky v Česku jsou podle něj přeregulované, což brzdí byznys. Do vládního balíčku se dostaly záležitosti, které trestají úspěšné. A je nepochopitelné, proč ještě nemáme euro. V rozhovoru formuluje, co by měla vláda a hlavně ODS dělat, aby se jí vrátili váhající voliči.

Průzkumy ukazují, že je tady relativně velké množství lidí, kteří v minulosti volili ODS, ale nyní říkají, že jsou zklamaní, a kdo ví, jestli přijdou k volbám. Rozumíte jim?

Určitě se můžeme bavit o věcech, které bychom mohli dělat lépe a jinak. Ale to je tak vždycky. Věřím ale tomu, že nás vždy volili lidé, kteří mají nějaký přesah, dokážou si dát věci dohromady. Takže jim je jasné, v jakém okamžiku jsme přebírali stát. Končila pandemie, museli jsme se vypořádat s válkou. Hrozná situace byla na trhu energií, nebylo to jenom o tom, kolik energie bude stát, ale jestli to vůbec bude plyn a elektřina. To všechno jsme zvládli. Cena plynu je na úrovni před rokem 2022, před válkou. Elektřina je o něco dražší, nicméně je to pořád dramatický rozdíl oproti cenám zejména z léta roku 2022.

Takže spoléháte na to, že důvěra se vládě a ODS vrátí sama od sebe?

