Kdykoli premiér a šéf ODS Petr Fiala tu otázku dostane, snaží se z ní vykličkovat. Měli bychom přijmout euro? „Pokud by se ukázalo, že to bude výhodné pro Českou republiku, tak se o tom bavme. Pokud by se ukázalo, že to výhodné není, tak ho nepřijmeme jenom proto, že si někdo myslí, že jsme lepší Evropané,“ vyhýbal se Fiala jasné odpovědi naposledy třeba minulý měsíc v debatě na CNN Prima News. Během šesti minut opakovaného kladení dotazu řekl nanejvýš to, že je „připraven tuto debatu vést, i do ni vkládat nějaký osobní pohled. Ale ne teď.“ Podobná slova říkal i minulý týden na sociální síti X, na kterou teď odkázal při dotazu redakce HN.

Ještě hůře čitelný je postup Fialova nejbližšího kolegy z vlády, ministra financí Zbyňka Stanjury. Ten dokonce loni naštval koaliční partnery, když jeho resort vypracoval analýzu, podle které je Česká republika připravena vstoupit do takzvaného mechanismu směnných kurzů ERM II, tedy jakéhosi předpokoje eurozóny. Podmínkou k přijetí eura totiž je být minimálně dva roky členem tohoto mechanismu. A přesto nedoporučil do něj vstupovat. Znamená to, že současné vedení ODS je proti přijetí eura?

