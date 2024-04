Ve všech možných vyhrocených situacích a krizích platí zlaté pravidlo: „Dokud se jedná, tak se nestřílí.“ Takže je dobré jednat, dokud to jen trochu jde. Protože když jednání zkrachují, bývá to špatně pro všechny. Nyní hnutí ANO ohlásilo, že už nebude s vládou pokračovat „v jednáních strategického charakteru v hospodářské a sociální oblasti, a to ani za účasti prezidenta“. Což je, z výše uvedeného důvodu, mírně řečeno chyba, natvrdo řečeno politický přečin. Ne že by se muselo začít rovnou střílet, ale rozvrat, a to nejen politický, z toho kouká.

