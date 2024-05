Nad ukrajinským bojištěm létají české drony, na zemi jezdí česká bezosádková, dálkově řiditelná vozidla, ukrajinští vojáci používají české útočné pušky, které se budou na Ukrajině i vyrábět. Střílejí tam stará i nová česká děla, Dany i Dity. A nebe nad sousedním Moldavskem bude kontrolovat český pasivní radar Vera-NG. A o spoustě dalších českých věcí na bojišti nevíme a je to dobře.

Na Ukrajině je hlad po čemkoliv, co pomůže ubránit zemi a ušetřit životy ukrajinských vojáků i civilistů. Na jedné straně se celosvětově vyčerpávají zásoby staré sovětské a z ní odvozené techniky, na straně druhé je hlad po novátorských řešeních. Český zbrojní průmysl by měl tento trend nejen následovat, ale pokusit se z něj co nejvíc vytěžit, protože mnoho firem z tohoto oboru bylo nastaveno na opravy, údržbu a modernizaci starých zbraní a dalších systémů. S tím je konec.

Zbývá vám ještě 90 % článku