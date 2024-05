Česká a slovenská pobočka Microsoftu má nového šéfa. Funkci country managera od května přebírá Michal Stachník, dosavadní šéf české pobočky technologické společnosti Cisco.

Stachník do Microsoftu nastupuje po Michalu Markovi, který se role přechodně ujal po odchodu Violety Luca. „Moc se těším, je to pro mě velká výzva,“ řekl HN Stachník. Jeho pozici v Ciscu v prozatímním režimu přebírá Jan Elefant, dosavadní obchodní ředitel pro korporátní oblast a sektor veřejné správy.

Stachník, který byl v Ciscu devět let, patří v českém IT průmyslu mezi nejzkušenější manažery. Většinu své profesní kariéry strávil v amerických korporacích. Před Ciscem působil jako šéf tuzemského zastoupení společnosti VMware. "Jak říká klasik, v životě přicházejí nabídky, které se neodmítají. A Microsoft je jedna z nich. Ještě před deseti lety to byla firma, kterou všichni považovali spíš za dinosaura. To, co dokázal Satya Nadella z firmy udělat, je fascinující. Toto chce člověk zažít zevnitř a být u toho,“ říká.

Přechod do Microsoftu bere jako výzvu vzhledem k rychle se měnícímu IT prostředí. „Naskýtá se nám neuvěřitelná příležitost uvést vizi společnosti Microsoft do života, neboť se snažíme využít technologie a umělou inteligenci k transformaci průmyslu a posílení digitálních schopností státu,“ uvedl.

Stachník je absolventem Technické univerzity v Brně, kde se specializoval na informatiku. Microsoft v tiskové zprávě napsal, že Stachník je známý svým zaměřením na výsledky a je náročný především sám na sebe – čtyřikrát týdně tráví čas v posilovně a říká o sobě, že „stejně jako nevzdává svůj boj s tělesnou hmotností, nevzdává se nikdy ani v byznysu“. Vedle toho je členem správní rady nadace Věčná naděje a dlouhodobě podporuje Fond ohrožených dětí (Klokánek) a nadaci AutTalk.