Když se výrobní firma rozhodne zavést nové roboty, zpravidla to plánuje měsíce i roky dopředu. Zaměstnancům to ale oznámí až v momentě, kdy nové stroje stojí ve výrobní hale. A ti se začnou bouřit. Nebyli na změnu připraveni a bojí se, že je tato inovace připraví o práci. Podle tohoto scénáře se v českých firmách často odehrává zavádění změn. A podniku to ve finále uškodí. Manažeři proto stále častěji vyhledávají kurzy, v nichž se učí, jak své zaměstnance uklidnit a udržet je motivované.

Firmy podle Dušana Jílka, lektora takzvaného změnového managementu, vnímají ve většině případů změnu, například přechod na nový systém, velmi zjednodušeně. Vše se naplánuje, oznámí se zaměstnancům a poté může začít práce podle nových pravidel. „V momentě, kdy změnu oznámíte zaměstnancům, jste ale teprve na začátku. A managementy firem tohle podceňují,“ říká Jílek.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co firmy při procházení změnami podceňují.

Jak udržet zaměstnance motivované i během velkých změn.