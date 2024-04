Jeden z největších hráčů v českém e-commerce prochází turbulentním obdobím. Polští majitelé se snaží integrovat do svých struktur skupinu Mall Group, do níž vedle stejnojmenného e-shopu patří i obchod CZC.cz či kurýrní služba WeDo. Zatím je to...

16. 4. 2024 ▪ 4 min. čtení