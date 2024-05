Je to přesně měsíc, co policie zadržela šéfa Českého tenisového svazu Ivo Kaderku. Ten následně putoval do vazby, v níž je dodnes. Zároveň je stále v čele jednoho z nejúspěšnějších tuzemských sportovních svazů – on sám na funkci nerezignoval a...

27. 3. 2024 ▪ 3 min. čtení