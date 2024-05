Investovat do odvětví, v jehož budoucnost málokdo věří. A když už jde o atraktivní obor, tak do firem, které jsou v takových potížích, že to bez rázné změny kurzu rychle dovedou ke krachu. Investiční styl Daniela Křetínského je známý a znovu se projevuje jak při snaze o majetkový vstup do ocelárny ThyssenKrupp, tak u pokusu o ovládnutí technologického kolosu Atos.

Jak se vlastně tento „klenot francouzského IT“ se statisícem zaměstnanců, který byl v indexu nejvýznamnějších firem na pařížské burze, má klienty zvučných jmen a podle trhu měl ještě před šesti lety hodnotu blížící se v přepočtu čtyřem stovkám miliard korun, dostal do hledáčku českého miliardáře? Velkou roli hrál muž, který je nyní v Evropské komisi zodpovědný za vnitřní trh unie.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Kdo z Atosu stvořil tak velký kolos a co akcionářům sliboval?

Jaké akvizice byly nejzásadnější?

Co se stane v nejbližší budoucnosti?