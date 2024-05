Firma Kimos podnikatele Hynka Korbela měla počátkem tisíciletí na první pohled dobře rozjetý byznys. U České Lípy postavila pilu, plánovala expanzi a banky zásobovala dokumenty, jak její podnikání vzkvétá. Například fakturami, jimiž dokladovala, že o její zboží je v zahraničí velký zájem. Na základě vystavených faktur pak banky v čele s Českou spořitelnou půjčovaly Kimosu stále další a další peníze.

V září 2010 ale podnikatel zmizel i s celou rodinou. A když banky chtěly zpět své peníze, překvapeně zjistily, že prakticky veškeré dokumenty byly falešné. A to nejen faktury, ale i celé účetnictví firmy, a dokonce i audity, které měly dokládat finanční zdraví firmy. Případ nyní alespoň částečně uzavřel Městský soud v Praze. Zatímco Hynek Korbel se zatím úspěšně skrývá v zahraničí a brání se vydání do Česka, soudkyně Jana Miklová poslala na sedm let do vězení jeho bratra a finančního ředitele Kimosu, osmačtyřicetiletého Václava Korbela.

