Roman Staněk, jeden z nejúspěšnějších Čechů v IT byznysu, v rozhovoru pro HN tvrdí, že se v Česku špatně vykládá pohádka o jednorožcích. On sám po statusu firmy s hodnotou přes miliardu dolarů netouží. Místo toho chce v profitabilitě dorůst na tržbách do rozumné velikosti a pak prý zájemci přijdou. „Jsme na správné cestě – investoři jsou happy, zaměstnanci jsou happy a já jsem happy a pořád mě to baví,“ říká.

Ačkoli o něm není doma moc slyšet, Roman Staněk je zřejmě nejvýraznější Čech v Silicon Valley. V Kalifornii žije už 16 let a v centru San Franciska buduje datovou společnost GoodData, na níž světově proslulé investiční fondy Andreessen Horowitz nebo Intel Capital vsadily už více než 100 milionů dolarů. Původní plán jít s firmou na Wall Street Staňkovi z různých důvodů nevyšel, ale prý pod tlakem investorů není. GoodData v poslední době prošla zeštíhlovací kúrou a velkými změnami po produktové stránce i způsobu, jakým společnost své produkty prodává. Zbývá vám ještě 95 % článku Co se dočtete dál Proč Roman Staněk říká, že Spojené státy Evropě mohutně unikají.

Jak vidí další rozevírání nůžek kvůli umělé inteligenci.

Proč přesunul velkou část obchodu GoodData do Prahy.

Jak a proč probíhalo nedávné propouštění ve firmě.

