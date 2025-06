V kancelářích Facebooku v kalifornském Menlo Parku se před lety rozhodli pojmenovat jednu část zasedacích místností podle slavných vynálezců. V anketě mezi zaměstnanci tehdy uspěl i jeden český velikán, a tak v centrále společnosti, která světu dala největší sociální síť, vznikla zasedačka Járy Cimrmana.

Sídlo Facebooku, respektive dnes už Mety, se mezitím několikanásobně rozrostlo, ale Cimrman se vedle Michelangela nebo Tomáše Alvy Edisona stále drží. „Byl to můj nápad, který jsem protlačil ve firemním hlasování,“ usmívá se Stanislav Basovník, softwarový inženýr, který pro Facebook 12 let pracoval. Loni se s rodinou vrátil do Česka a načal novou životní kapitolu: posílil technologickou společnost Logio, ve které kdysi jako student začínal.

